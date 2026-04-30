В Московской области прошла акция для будущих выпускников

В Дмитровском муниципальном округе Московской области прошла Всероссийская акция «100 баллов для Победы». Она направлена на поддержку старшеклассников в подготовке к государственной итоговой аттестации 2026 года.

По данным пресс-службы Министерства образования Московской области, в акции приняли участие более 160 выпускников прошлых лет, которые смогли получить 100 баллов на ЕГЭ. Среди них есть не только «стобалльники» по отдельным предметам, но и двукратные обладатели максимального балла, а также абсолютные чемпионы с итоговыми 300 баллами.

Встреча прошла в гибридном формате. Бывшие выпускники делились своими стратегиями подготовки, обсуждали трудности и победы, а также давали советы по выбору профессии и поступлению в вузы.

В блоке «Советы от стобалльников» спикеры развенчали мифы о «нереальности» высоких баллов, акцентируя внимание на системной подготовке, методах тайм-менеджмента и психологических техниках борьбы со стрессом.

Кульминацией встречи стала сессия «вопрос-ответ», где школьники смогли задать интересующие их вопросы «стобалльникам».

Организаторы отметили: «Эта акция — мост между опытом и новыми возможностями. Сегодня выпускники получили не просто лайфхаки, они увидели живые примеры того, что упорство приводит к победе».