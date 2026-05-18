В Московской области прошел круглый стол в рамках конкурса «Сердце отдаю детям»

15 мая в рамках финальных испытаний конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» состоялся круглый стол «Профессиональная дискуссия». Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

В мероприятии участвовали министр образования Московской области Ингрид Пильдес и первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. Участники дискуссии продемонстрировали аналитическое мышление, умение аргументированно отстаивать свою точку зрения и педагогическую чуткость.

«Круглый стол стал важным этапом конкурсных испытаний, позволившим оценить не только профессиональные компетенции, но и лидерские качества участников», — отметили в Министерстве образования Московской области.

Жюри оценивало профессионализм, аргументированность и лидерские качества конкурсантов. Абсолютный победитель, продемонстрировавший наивысший уровень компетенций, будет определен по итогам дискуссии. Церемония награждения запланирована на 21 мая.

Конкурс организован при поддержке Министерства образования Московской области.