В Московской области прошел конкурс школьных театров

16 мая на базе Центра эстетического воспитания в Московской области состоялся областной конкурс школьных театров «Юные таланты Московии». Участие в нем приняли более 200 учащихся из 12 театральных студий различных городских округов.

Конкурс был направлен на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и развитие театрального искусства в образовательных организациях региона. Он проходил в номинациях: «Дебют», «Развитие», «Класс» и «Кукольный спектакль».

Организаторы отметили: «Театр в школе — это мощнейший инструмент воспитания личности. Московская область сегодня по праву считается одним из флагманов развития детского театрального движения в России».

На сцене в финальный день оживали произведения классической литературы, современные пьесы и оригинальные авторские постановки. Жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие актеры московских театров, профессиональные режиссеры и педагоги театральных вузов, отметило возросший уровень исполнительского мастерства и режиссерской работы в школьных театрах Подмосковья.

Протокол с победителями и призерами будет размещен на сайте Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи в разделе художественной направленности в ближайшее время.