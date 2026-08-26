Заключительные этапы фестиваля иллюзионного искусства проведут в Подмосковье

В эти выходные, 29 и 30 августа, в Московской области пройдут последние отборочные этапы II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых.

29 августа участников и зрителей приглашают в Центральный парк Ногинска, а 30 августа — в Центральный парк Реутова. Начало мероприятий — в 19:00.

На сцене выступят иллюзионисты из Московской области и других регионов России. Участники представят конкурсные номера в различных направлениях и поборются за возможность пройти в финал фестиваля.

Среди номинаций фестиваля — новая «Семейная магия». Семейные команды подготовили совместные номера, объединив артистизм, фантазию и поддержку близких.

Гостей также ждут специальные выступления братьев Сафроновых. Художественные руководители фестиваля подготовили авторскую программу с эффектными иллюзионами и неожиданными трюками.

Отборочная программа завершится 30 августа. Лучшие участники встретятся на гала-концерте 12 сентября в парке Мира в Коломне. Финалисты будут соревноваться за победу и возможность выступить вместе с братьями Сафроновыми.