В Московской области пройдет онлайн-хакатон по программированию и ИИ в онкологии
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили о предстоящем онлайн-хакатоне для студентов, аспирантов и ИТ-специалистов. Участникам предложат решить актуальные задачи в области клинической онкологии.
В рамках хакатона «Цифровое здоровье» участникам предстоит выбрать одну из следующих задач: автоматически реконструировать цифровые макропрепараты из mrxs-сканов, разработать ML-модель для прогноза заболеваемости, смертности и выживаемости на основе данных раковых регистров, создать AI-ассистента для научных исследований с использованием больших языковых моделей (LLM).
Победителей в каждом направлении определит экспертное жюри и ИИ-судья.
Хакатон пройдет с 25 июня по 4 июля. Регистрация открыта до 24 июня на сайте мероприятия.