В Московской области пройдет онлайн-акция «Мой ДК сегодня»

С 3 августа по 30 сентября в домах культуры (ДК) Московской области пройдет сетевая онлайн-акция «Мой ДК сегодня». В Министерстве культуры и туризма региона сообщили, что в рамках акции ДК продемонстрируют, как изменились их пространства, сервисы и возможности для жителей.

В акции примут участие дома культуры со всего Подмосковья. Героями публикаций станут посетители, участники творческих коллективов, родители, сотрудники и партнеры учреждений. Они поделятся воспоминаниями о том, каким был их Дом культуры раньше, и расскажут, каким он стал сегодня.

В социальных сетях ДК будут публиковать личные истории, короткие видеоролики, архивные и современные фотографии. Жители увидят новые общественные зоны, помещения и оборудование, а также узнают о сервисах, которые делают посещение Дома культуры удобнее.

Участники также расскажут о новых возможностях. Сегодня в ДК можно не только заниматься в творческих коллективах и посещать мероприятия, но и проводить репетиции, мастер-классы и встречи, предлагать собственные проекты и бронировать пространства.

Все публикации в рамках акции будут объединены хештегом #МойДКСегодня.