В Московской области пройдет II Благотворительный форум-кинофестиваль

С 23 по 28 мая на площадках Сергиево-Посадского филиала ВГИК имени С. А. Герасимова и Московской духовной академии состоится II Благотворительный форум-кинофестиваль «Земля Сергия Радонежского». По информации Министерства культуры и туризма Московской области, цель мероприятия — найти современные средства в сфере кино и медиа для воспитательной и образовательной работы с детьми и подростками.

В конкурсной программе примут участие игровые, документальные и анимационные фильмы, созданные студентами и выпускниками кинематографических вузов со всей России. Также будут организованы конкурс сценариев и специальная номинация для детей.

Форум станет платформой для поддержки дебютных работ молодых кинематографистов, направленных на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и возрождение детского и семейного кино.

В программу кинофестиваля включены выставка костюмов художника, мастера ВГИК Галины Пангилинан, творческие встречи с директором института анимации и цифровых технологий Еленой Яременко, а также круглые столы и мастер-классы по новейшим цифровым технологиям в кинематографе.

Среди почетных гостей ожидаются кинорежиссер, сценарист, заведующий кафедрой игрового кино ВГИК, народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко, актер театра и кино, руководитель мастерской ВГИК, народный артист Российской Федерации Александр Михайлов, актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер Александр Самойленко и депутат Госдумы Сергей Пахомов.

Организаторы мероприятия: Сергиево-Посадская епархия, администрация Сергиево-Посадского городского округа и Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова.