В Московской области произошли три лесных пожара

22 мая в Московской области вспыхнули три пожара в государственных лесничествах: в Белавинском (Орехово-Зуевский филиал ГАУ МО «Мособллес») рядом с деревней Мануйлово, в Шатурском и Мещерском (оба относятся к Шатурскому филиалу ГАУ МО «Мособллес») вблизи деревень Кобелево и Красная Горка соответственно.

Для ликвидации возгораний были привлечены 40 человек и 16 единиц техники. Все пожары удалось потушить в день обнаружения.

По прогнозам, 23 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. Однако в некоторых лесничествах, таких как Егорьевское, Луховицкое, Орехово-Зуевское, Ступинское и Шатурское, прогнозируется более высокий — IV класс.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

