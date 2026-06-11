Класс пожарной опасности в Подмосковье повысили до четвертого

10 июня в Ногинском сельском участковом лесничестве на территории гослесфонда Московской области произошел пожар. Он вспыхнул в 4 километрах от деревни Дальнее городского округа Павловский Посад.

Для тушения привлекли десять человек из лесопожарных формирований и четыре единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать в тот же день.

По прогнозам, 11 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. В Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс.

12 и 13 июня на большей части территории Московской области также ожидается IV класс пожарной опасности. В Егорьевском лесничестве 13 июня — II класс, в Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — III класс.

Синоптики прогнозируют температуру от плюс 25 до 35 градусов днем и от плюс 15 до 21 градуса ночью. Ожидается почти безоблачная погода с локальными грозовыми дождями.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает, что в случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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