В Московской области прогнозируется высокая пожарная опасность

В ближайшие дни в Московской области ожидается жаркая и сухая погода. Температура воздуха днем будет достигать +25–33 °C, а ночью опускаться до +15–21 °C. Синоптики обещают почти безоблачную погоду без осадков.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 1 августа на большей части территории региона ожидается II класс пожарной опасности, а в Шатурском лесничестве — I класс.

2 августа на большей части территории Московской области также прогнозируется II класс пожарной опасности. Однако в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском и Подольском лесничествах ожидается более высокий — III класс.

3 августа на большей части территории области прогнозируется III класс пожарной опасности, а в Егорьевском и Шатурском лесничествах — II класс.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.