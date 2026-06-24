В Московской области продолжаются работы по уборке аварийных деревьев

Специалисты лесного хозяйства Московской области продолжают выполнять мероприятия по рубке и уборке аварийных деревьев. Работы ведутся во всех филиалах ГАУ МО «Мособллес» в рамках государственного задания на 2026 год.

По состоянию на 22 июня 2026 года из лесного фонда региона уже убрано более 2,8 тысяч аварийных деревьев. Мероприятия выполняются на основании обращений жителей и по результатам плановых лесопатологических обследований.

Наиболее активно работы ведутся в Истринском, Волоколамском, Клинском, Дмитровском и Бородинском лесничествах. Приоритет отдается участкам, расположенным вблизи населенных пунктов, социальных объектов и вдоль автомобильных дорог, где риск падения аварийных деревьев представляет наибольшую опасность.

Всего в 2026 году в Московской области запланирован комплекс работ на площади более 6,5 тысяч гектаров лесного фонда. Реализация программы будет продолжена до полного выполнения утвержденного государственного задания.