В Московской области продолжают выдавать ИТ-гранты

В Мингосуправления Московской области сообщили, что в регионе продолжается выдача ИТ-грантов для укрепления технологического сектора.

По словам первого заместителя директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Николая Булатова, гранты для ИТ-компаний — это инвестиции в будущее региона. Поддержка бизнеса в привлечении талантов и внедрении современных решений создает основу для долгосрочного технологического роста и повышения конкурентоспособности области.

Среди получателей грантов — ООО «Рексофт», АО «Синергия», ООО «СИСТЕМЫ БЛАГОДААРНОСТИ», ООО «ВК», ООО «ДокДок», ООО «ФИНТЕХ.ПРО», ООО «ЛЕНТА ТЕХ», АО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ», ООО «ГРИ» и ООО «ИЦ Философия.ИТ».

Чтобы подать онлайн-заявку на грант, компания должна соответствовать нескольким условиям: быть зарегистрированной в Подмосковье, иметь выручку от ИТ-деятельности не менее 30%, осуществлять основную деятельность в соответствии с определенными кодами ОКВЭД. Кроме того, компания должна принять в штат пять и более новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей в месяц. Новые сотрудники не должны были работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на [региональном портале государственных услуг](https://uslugi.mosreg.ru/services/21850).