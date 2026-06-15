Еще 408 котельных оснастят новыми приборами контроля в Подмосковье

В этом году в Московской области еще 408 котельных оснащаются теплосчетчиками и приборами контроля подпитки. Это позволит улучшить возможности дистанционного мониторинга и повысить качество анализа работы объектов.

Сейчас система онлайн-мониторинга уже охватывает тысячи котельных и центральных тепловых пунктов Подмосковья. Датчики передают информацию о параметрах работы объектов в ЖКХ-Центр с периодичностью от 15 минут до 1 минуты. Там специалисты отслеживают состояние системы теплоснабжения и оперативно реагируют на возникающие отклонения.

На данный момент теплосчетчики установлены на 191 объекте теплоснабжения. Данные с 91 источника тепла уже поступают в систему «ЖКХ-контур». Приборы учета подпитки смонтированы на 198 объектах, и на 69 котельных этот показатель уже учитывается при мониторинге работы оборудования.

«Мы последовательно развиваем цифровые инструменты управления отраслью. Ранее на котельных и центральных тепловых пунктах Подмосковья уже были установлены датчики, передающие данные о температуре и давлении теплоносителя. Теперь система мониторинга дополняется новыми параметрами контроля. Сегодня важно не только видеть текущее состояние объектов, но и получать данные, которые позволяют прогнозировать возможные риски и принимать решения на основе объективной информации в режиме реального времени», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Одним из новых параметров контроля стал объем подпитки теплоносителя. Рост этого показателя может свидетельствовать об утечках или нарушениях в работе оборудования. По оценкам специалистов, использование таких приборов позволяет выявлять потенциальные проблемы в среднем за сутки до возможного технологического нарушения.

Развитие цифрового мониторинга является частью комплексной работы по повышению надежности системы теплоснабжения Московской области и переходу к проактивному управлению коммунальной инфраструктурой.