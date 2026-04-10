Еще 222 случая нецелевого использования земель устранили в Подмосковье

В Московской области активно ведется работа по выявлению и пресечению случаев нецелевого использования земельных участков. Летом 2024 года Минмособлимуществом был составлен реестр, в который вошли участки с признаками такого использования. Муниципальный земельный контроль использует этот список для того, чтобы правообладатели могли исправить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством.

По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, в реестре «МЗК. Нецелевое использование земельных участков» зафиксировано 4207 земельных участков с признаками нарушений целевого использования. Список постоянно пополняется по мере проведения новых обследований.

«С начала текущего года под контролем земельных инспекторов устранены нарушения на 222 участках», — уточнил министр.

Например, в Домодедово на участке площадью 1140 квадратных метров, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, был обнаружен действующий детский сад. После выездного обследования мунземконтроль выдал собственнику предписание об исправлении нарушения и направил в Центр кадастровой оценки информацию для перерасчета кадастровой стоимости в сторону повышения. В результате правообладатель участка изменил вид разрешенного использования земли на «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», и частный детский сад стал легальным.

Наилучшие показатели по устранению нецелевого использования земельных участков продемонстрировали Дмитровский округ (105 участков), Балашиха (97 участков) и Богородский (94 участка).