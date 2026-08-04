В Московской области продолжается восьмой Кубок Александра Овечкина

В Подмосковье на аренах в Красногорске и Мытищах 3 августа прошел третий игровой день Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных академий. В турнире участвуют четыре команды из Московской области: «СШОР им. Ляпкина» (Балашиха), «Витязь» (Подольск), «Красная машина Атлант» (Мытищи), «Красная машина Юниор» (Красногорск).

В третьем игровом дне состоялось несколько ярких матчей. В группе А «Металлург» из Магнитогорска обыграл «Салават Юлаев» из Уфы со счетом 6:0. В московском дерби «Спартак» одержал победу над «Динамо» — 10:4. «Академия Михайлова» из Тулы разгромила «Арену Плей Трактор» из Москвы со счетом 7:2.

В группе Б «ЦСКА» из Москвы победил «Армию СКА» из Санкт-Петербурга со счетом 9:5. «Крылья Советов» из Москвы в серии буллитов оказались сильнее тольяттинской «Лады» — 8:4. «Авангард» из Омска одержал победу над «Торпедо» из Нижнего Новгорода со счетом 13:0.

Подмосковное дерби между «СШОР им. Ляпкина» и «Витязем» открыло третий игровой день в группе В. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу подольской команды. «Ак Барс» из Казани обыграл «Сочи» со счетом 16:1. «Локомотив» из Ярославля разгромил московский «Буран» со счетом 19:0.

В группе Г «Северсталь» из Череповца обыграла «Академию Харламова» из Москвы со счетом 5:2. Челябинский «Трактор» разгромил хабаровский «Амур» со счетом 16:1. Завершилось третий игровой день еще одним подмосковным дерби — «Красная машина Юниор» из Красногорска обыграла «Красную Машину Атлант» из Мытищ со счетом 7:0.

Напомним, что в этом году в Подмосковье за главный трофей ведут борьбу 24 команды. Игры группового этапа проходят с 1 по 5 августа включительно, после чего начнется плей-офф.

Заключительный день ОвиCUP пройдет 8 августа на арене «Мытищи» имени В.И. Шалимова. Там состоится гала-матч с участием легендарных спортсменов разных времен. В финальном матче сыграют команды Овечкина-Орлова и Ковальчука-Панарина.