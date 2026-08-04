В Московской области продолжается VIII Кубок Александра Овечкина

В Московской области стартовал VIII Кубок Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных команд. 4 августа прошел четвертый игровой день группового этапа турнира на «Красногорск Арене» имени В. В. Петрова и «Арене Мытищи» имени В. И. Шалимова.

В группе А уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над московской «Ареной Плей Трактор» со счетом 5:2. «Академия Михайлова» из Новомосковска обыграла московский «Спартак» — 2:1. Московское «Динамо» победило магнитогорский «Металлург» со счетом 7:4.

В группе Б «Армия СКА» из Санкт-Петербурга одержала победу над тольяттинской «Ладой» — 6:2. Московский ЦСКА оказался сильнее омского «Авангарда» — 5:1. «Крылья Советов» (Москва) уверенно обыграли нижегородское «Торпедо» со счетом 13:3.

В группе В подмосковный «Витязь» (Подольск) обыграл московский «Буран» со счетом 9:2. Казанский «Ак Барс» обошел балашихинскую «СШОР им. Ляпкина» — 10:0. Ярославский «Локомотив» оказался сильнее «Сочи», одержав победу со счетом 14:1.

В группе Г челябинский «Трактор» уверенно обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 7:0. Подмосковная «Красная машина Атлант» (Мытищи) одержала победу над московской «Академией Харламова» — 8:2. «Красная машина Юниор» (Красногорск) оказалась сильнее хабаровского «Амура», выиграв со счетом 10:3.

Игры группового этапа проходят с 1 по 5 августа. После этого сильнейшие команды продолжат борьбу в матчах плей-офф. 8 августа на арене «Мытищи» имени В.И. Шалимова состоится гала-матч с участием легендарных хоккеистов и звезд мирового спорта.

За команду Александра Овечкина выступят: Вячеслав Фетисов, Дмитрий Орлов, Вячеслав Войнов, Роман Ротенберг, Андрей Николишин, Андрей Марков, Илья Каблуков, Сергей Коньков, Евгений Конобрий, Андрей Марков, Никита Филатов, Андрей Аршавин, Евгений Плющенко, Ярослав Кузьмичев, Сергей Овечкин.

Противостоять им будет команда Ильи Ковальчука: Артемий Панарин, Алексей Морозов, Валерий Каменский, Илья Горохов, Сергей Широков, Василий Кошечкин и Владислав Каменев, Александр Гуськов, Максим Афиногенов, Андрей Коваленко, Евгений Артюхин, Рубен Бегунц, Александр Легков и Александр Мостовой.

После гала-матча состоится финальная игра детско-юношеского турнира, где определится обладатель заветного Кубка Александра Овечкина.

Подробности можно найти: - в официальном сообществе турнира в VK: [ovicup](https://vk.com/ovicup); - в телеграм-канале Александра Овечкина: [ovigr8official](http://t.me/ovigr8official); - на сайте Кубка: [ovicup.com](https://ovicup.com).