В Московской области продолжается реализация программы газификации до 2035 года

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе продолжается реализация программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». С начала года уже удалось провести централизованное газоснабжение в 11 населенных пунктов.

Недавно газ провели в деревню Старо Дмитровского округа. Протяженность построенного распределительного газопровода составила почти 5 километров. Это позволит обеспечить условия для газификации домовладений большого количества жителей деревни.

«Реализация этой программы способствует развитию региона и обеспечивает доступ жителей к одному из самых экономичных и экологичных видов топлива — природному газу», — отметил директор филиала «Север» Сергей Максименко.

Чтобы включить населенный пункт в губернаторскую программу, необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области. Более подробную информацию можно получить на сайте Мособлгаза.

Жители деревни Старо давно ждали газификации. Инициативная группа изучала вопрос подключения к централизованному газоснабжению, но деревня не подходила по одному из критериев — удельной стоимости. Позже критерий изменили, и населенный пункт вошел в губернаторскую программу.

Подключение газа в одном из домов деревни уже выполнено. Хозяйка дома Галина Федоровна поделилась своими эмоциями: «В доме мы живем с 2000 года. Отапливались печкой и еще у нас котел, работающий на дровах и на солярке. Но на солярке очень дорого, сейчас литр стоит уже 70 рублей. Зимой топить дом только соляркой — это 40 тысяч рублей в месяц. А топить только дровами очень тяжело физически — это все время надо работать кочегаром. Радость большая — пришла цивилизация! Спасибо!