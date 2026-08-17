В Московской области продолжается переход на «Цифровую котельную»

В Московской области активно развивается проект «Цифровая котельная». Ресурсоснабжающие организации региона уже загрузили в электронном виде 32% необходимой документации по объектам теплоснабжения. Планируется, что полностью перейти на цифровой формат работы с документами удастся к октябрю.

По словам министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, за каждым источником теплоснабжения стоит большой объем документации, которая раньше велась на бумаге. Проект «Цифровая котельная» подтвердил, что этот процесс можно сделать прозрачнее и удобнее для всех участников.

Более 95% документов уже загружено ресурсоснабжающими организациями в Зарайске, Истре, Павлово-Посадском, Сергиево-Посадском городских округах, Серебряных Прудах и Шатуре.

Проект «Цифровая котельная» реализовывали в 2024–2025 годах совместно с Правительством РФ в пяти городских округах Московской области. Пилот позволил перевести в электронный вид документацию по эксплуатации объектов теплоснабжения и отработать взаимодействие ресурсоснабжающих организаций и муниципалитетов в новом формате. По итогам пилотного проекта принято решение распространить этот подход на весь регион.