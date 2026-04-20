Зональный этап конкурса родительских комитетов прошел в Подмосковье

В Московской области продолжается конкурс «Секреты дружного класса. Родители Первых», направленный на развитие инициатив родительских комитетов и укрепление взаимодействия семьи и школы.

18 апреля состоялся зональный этап мероприятия. Он прошел одновременно в трех городах: Одинцово, Долгопрудном и Ногинске. Участники проходили творческие испытания, делились опытом и представляли коллективные проекты.

Команды представили выставку-презентацию «Семья и школа — воспитываем вместе». Они продемонстрировали совместные проекты, творческие работы и достижения класса. Также были представлены визитные карточки «Секреты дружного класса» в виде творческого номера.

По итогам зонального этапа определены победители. Среди них — команды из Сергиево-Посадского, Одинцовского и Балашихинского зональных объединений.

25 апреля состоится второй зональный этап конкурса для 19 команд, прошедших муниципальный этап. Участники соберутся в Коломне и Чехове.

Финальный этап конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых» пройдет 16 мая в городском округе Котельники. В нем примут участие команды, занявшие гран-при и первые места на зональных этапах.

Команды-финалисты зонального этапа получат ценные подарки, настольные игры, сертификаты на поездку всем классом в смены «Юные патриоты Подмосковья» и «Растим патриотов Подмосковья» в Учебно-методическом центре «Авангард», а также дипломы лауреатов и победителей конкурса.