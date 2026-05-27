В Московской области пресекают нарушения в сфере землепользования

В Московской области активно ведется работа по выявлению и пресечению нарушений, связанных с использованием земельных участков не по назначению. Эта проблема затрагивает интересы всех жителей региона. Особенно внимательно проверяют автосервисы и шиномонтажные мастерские, которые часто размещаются на участках, не предназначенных для этих целей.

Муниципальный земельный контроль выявил 522 случая несоответствия фактического использования земли ее целевому назначению. В результате принятых мер 84 нелегальных шиномонтажа были закрыты. Наибольшее количество закрытых автомастерских зафиксировано в городских округах Солнечногорск и Щелково (по 6 случаев), а также в Ступино (5 случаев).

Владельцы шиномонтажей могут изменить вид разрешенного использования (ВРИ) участка на соответствующий осуществляемой деятельности. Многие предприниматели выбирают этот путь легализации. Так, ВРИ был изменен на 97 участках, что позволит бизнесу работать открыто и прозрачно. Лидерами по числу легализованных мастерских стали Щелково (9 участков), Орехово-Зуево (7) и Балашиха (6).

Пример успешного изменения ВРИ показал владелец шиномонтажа в Егорьевске. Получив предписание от властей, он оперативно отреагировал на требование. Изначально его участок имел ВРИ «объекты гаражного назначения». После проведения необходимых мероприятий вид разрешенного использования был изменен на «объекты дорожного сервиса», что полностью соответствует профилю его бизнеса.