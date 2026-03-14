В Московской области предупредили об опасности «черного льда

Весной в Московской области из-за переменчивых погодных условий образуется «черный лед» — тонкая ледяная корка, появляющаяся в результате замерзания влаги на дороге. В дневные часы температура поднимается выше нуля, снег активно тает, а ночью и утром возможны заморозки.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако подчеркнул, что водителям необходимо соблюдать осторожность. Он отметил: «Главная опасность так называемого „черного льда“ заключается в его низкой визуальной различимости. В отличие от обычного гололеда, он не имеет характерного блеска и в свете фар автомобиля воспринимается водителем как обычный мокрый или просто темный асфальт».

Анатолий Плевако также напомнил, что водителям следует учитывать зоны повышенного риска: мосты и эстакады, низинные участки местности, кромки дорожного полотна, открытые продуваемые участки трасс. Он рекомендовал выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, увеличивать дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких ускорений, торможений и маневрирования.