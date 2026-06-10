Мининвест Подмосковья напомнил о мерах поддержки предпринимателей

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о работе инвестиционного блока с бизнесом в ходе бизнес-феста в Мытищах.

Она отметила, что каждый инвестор, приходящий для работы в Подмосковье, получает сопровождение специалистов инвестблока региона на каждом этапе.

«Вне зависимости от масштаба бизнеса мы готовы оказывать поддержку предпринимателям — это подбор локации, предоставление мер поддержки, помощь в решении возникающих сложностей, а в дальнейшем и выход на экспортные рынки», — сказала Екатерина Зиновьева.

Подмосковье обладает самой развитой инфраструктурой в стране: здесь шесть особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Кроме того, в регионе действует широкий перечень субсидий, льготные кредиты и поручительства.

«Каждый седьмой резидент ОЭЗ России — это резидент подмосковных ОЭЗ. А по индустриальным паркам цифры еще выше: каждый третий резидент индустриальных парков России — резидент подмосковных индустриальных парков», — добавила зампред Зиновьева.

Мероприятие объединило образовательную конференцию и деловой нетворкинг. Участниками стали более полутора тысяч предпринимателей региона.

Подобрать локацию для размещения бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционной карте Московской области.