В Московской области повышают надежность электроснабжения

Министерство энергетики Московской области продолжает программу по повышению надежности электроснабжения. С начала 2026 года специалисты «Мособлэнерго» завершили работы на 36 объектах в шести муниципальных округах: Истра, Солнечногорск, Ступино, Чехов, Раменское и Лобня. Эти территории ранее чаще других обращались по вопросам качества электроэнергии.

На сегодняшний день заменено более 19 километров линий электропередачи и выполнен капитальный ремонт оборудования на девяти трансформаторных подстанциях. Энергетики заменили неизолированный провод на самонесущий изолированный, отремонтировали и заменили трансформаторы.

Такие обновления позволяют сетям выдерживать пиковые нагрузки, в том числе в вечерние часы, когда жители одновременно включают обогреватели, электроплиты и другую бытовую технику.

До конца года в этих округах планируется заменить почти 42 километра проводов, построить и реконструировать около 40 километров линий электропередачи, выполнить капитальный ремонт оборудования на девяти подстанциях, а также реконструировать и построить 14 подстанций мощностью 8,8 МВА.

«Мы системно перезагружаем электросетевой комплекс в самых проблемных точках Московской области. Это позволит снять системные ограничения и создать задел для развития территорий на ближайшие годы», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего в текущем году в шести приоритетных округах модернизируют 106 объектов электросетевого хозяйства.