В Московской области потушили два лесных пожара

6 июня в Московской области произошли два пожара в государственных лесничествах. Возгорания зарегистрированы в Хорловском участковом лесничестве (Виноградовский филиал ГАУ МО «Мособллес») в одном километре от поселка Хорлово городского округа Воскресенск и в Кудиновском участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в одном километре от деревни Шульгино Богородского городского округа.

Для тушения пожаров были задействованы 15 человек личного состава лесопожарных формирований и семь единиц техники. Пожары были потушены в тот же день.

По прогнозам, 7, 8 и 9 июня на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. В Волоколамском и Клинском лесничествах 9 июня прогнозируется второй класс пожарной опасности.

Синоптики обещают температуру воздуха от плюс 24 до 31 градуса днем и от плюс 11 до 18 градусов ночью. Ожидаемая погода — почти безоблачная, без осадков.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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