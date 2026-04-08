В Московской области построят 105 новых тротуаров до конца 2026 года

В 32 городских и муниципальных округах Московской области возведут 105 новых тротуаров в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Для удобства и безопасности пешеходов дорожники обустроят более 68 километров новых тротуаров, 55 километров из них построят в малых населенных пунктах», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ реализуют в четырех округах: Чехове, Домодедове, Пушкинском и Наро-Фоминском. К работам планируют приступить летом.

Подробную информацию о плане работ можно найти на сайте Минтранса Подмосковья в разделе «Программа мероприятий по повышению БДД в 2026 году».

