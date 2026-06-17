Около 15 тысяч человек получили экстренную социальную помощь в Подмосковье

Региональное Министерство социального развития информирует о реализации программы экстренной социальной поддержки. По сообщению ведомства, адресную помощь уже получили около 15 тысяч жителей Подмосковья.

«В нашем регионе на экстренную социальную помощь жителям выплатили уже более 120 млн рублей. Эта мера поддержки просто необходима для жителей, которые столкнулись с трудностями», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Помощь предоставляется гражданам, чей среднедушевой доход по независящим от них причинам не превышает установленный в регионе прожиточный минимум. Размер выплат зависит от обстоятельств.

В случае трудных жизненных ситуаций, таких как потеря работы, инвалидность или болезнь, помощь составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч рублей для одиноко проживающего гражданина. В более критических ситуациях, связанных с повреждением или утратой жилья или имущества, размер помощи может достигать до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей для одиноких граждан.

Получить такую помощь можно один раз в год. Заявление на получение экстренной социальной помощи можно подать дистанционно на региональном портале госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/20752. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму в разделе «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях» и приложить необходимые документы. В сервисе есть «умный» калькулятор, который предварительно рассчитывает право на выплату с учетом доходов семьи за три месяца.