В Московской области подвели итоги онлайн-олимпиад на образовательной платформе

В Подмосковье завершился цикл всероссийских онлайн-олимпиад для школьников на образовательной платформе Учи.ру. Мероприятия проводились в рамках учебного года 2025–2026 при поддержке Министерства образования Московской области.

Серия интерактивных соревнований включала олимпиады «Безопасные дороги», «Безопасный интернет», «Финансовая грамотность и предпринимательство» и «Безопасность начинается с тебя». Они были направлены на развитие метапредметных компетенций, цифровой грамотности и навыков безопасного поведения среди подрастающего поколения.

«В этом учебном году школьники Подмосковья проверили свои знания в рамках четырех важнейших олимпиад, посвященных безопасности. Для нас принципиально важно, чтобы дети на практических интерактивных примерах отрабатывали алгоритмы действий в быту, на дороге, в лесу», — подчеркнула первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Каждая из олимпиад вызвала большой интерес у педагогического и родительского сообществ. Участие в олимпиадах приняли более 604 тысяч школьников в «Безопасных дорогах», более 567 тысяч в «Безопасном интернете», более 470 тысяч в «Финансовой грамотности и предпринимательстве» и более 558 тысяч в «Безопасности начинается с тебя».

По итогам прохождения олимпиад участники получили именные сертификаты, грамоты или дипломы в портфолио.