Итоги проведения ЕГЭ подвели в Подмосковье

В Московской области подвели итоги Единого государственного экзамена. Благодаря дополнительным дням пересдачи, известным как «Президентские дни», количество стобалльников увеличилось на 34 человека. Также 18 выпускникам удалось набрать по 200 баллов, а один ученик стал трехсотбалльником.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что число стобалльников в Подмосковье достигло 1021, что больше чем на 50% превышает показатель прошлого года. По итогам экзаменов каждый пятый одиннадцатиклассник набрал 80 и более баллов хотя бы по одному предмету.

В этом году ЕГЭ сдавало 38,5 тысячи выпускников. Из более чем тысячи стобалльных результатов 110 человек набрали 200 баллов, 10 человек — 300 баллов и двое — 400 баллов. Больше всего 100-балльных результатов у ребят из городских округов Балашиха, Подольск, Мытищи, Раменский, Королев и Пушкинский.

Кроме того, в регионе вырос средний балл по физике, биологии, информатике и профильной математике.