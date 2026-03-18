В Московской области подготовят сводный план борьбы с лесными пожарами

В Московской области идет разработка сводного плана по обеспечению координации действий органов государственной власти, местного самоуправления и арендаторов лесных участков. Этот документ необходим для оперативного реагирования и эффективной борьбы с огнем.

План разрабатывается на основе поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева, который акцентировал внимание на важности своевременной и качественной подготовки к пожароопасному сезону.

Сводный план учитывает специфику каждого участка лесного фонда, включая территории с залежами торфа. Это обеспечивает комплексный подход к защите лесов региона.

На период пожароопасного сезона 2026 года в регионе сформирована общая группировка сил и средств тушения лесных пожаров численностью более 3,5 тысячи человек и свыше 1,5 тысячи единиц техники. Также создан резерв противопожарного снаряжения, лесопожарной техники, горюче-смазочных материалов и инвентаря.