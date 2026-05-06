В Московской области подали почти 12 тысяч заявлений на получение земли без торгов

С начала 2026 года в Московской области на портал госуслуг поступило около 12 тысяч заявлений на получение неразграниченной земли в аренду или собственность без торгов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Получить землю без торгов могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо авторизоваться на региональном портале госуслуг через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Услуга позволяет за плату без торгов получить участок, находящийся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности. Также можно обратиться за внесением изменений в действующий договор аренды.

Напоминается, что такие участки можно купить для строительства частного дома или ведения подсобного хозяйства. Арендовать землю можно для завершения строительства недостроя, реализации инвестиционных проектов и в ряде других случаев.