Более 6 тысяч заявлений на разрешение работы такси подали в Подмосковье за месяц

За прошедший месяц на портале госуслуг Московской области было подано свыше шести тысяч заявлений на получение разрешений для работы в сфере такси. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна на сайте госуслуг в разделе «Бизнесу» – «Транспорт» – «Такси и пассажирские перевозки». Ее могут получить юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Московской области.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на сайте с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При первичном обращении транспортное средство должно быть внесено в реестр легковых такси. Услуга предоставляется бесплатно в течение 1–5 рабочих дней.

Получить более подробную информацию можно на [сайте госуслуг Московской области](https://uslugi.mosreg.ru/services/6728).