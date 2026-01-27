Вечера памяти жертв холокоста прошли в школах и колледжах Подмосковья

27 января свыше 255 тысяч школьников, студентов, педагогов, родителей и советников по воспитанию приняли участие в мероприятиях в честь Дня памяти жертв Холокоста. Это сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В этот день советники директоров по воспитанию совместно с учениками организовали выставки-инсталляции «Стена памяти». Они были созданы на основе фотографий, документов, цитат и историй узников концлагерей. Также прошли вечера памяти «Эхо слов», в ходе которых участники читали и обсуждали отрывки из дневников детей и подростков, переживших трагедию.

Школьники и студенты изучили интервью и биографии людей, выживших в Холокост, и собрали их истории в книгу-альбом в рамках проекта «Книга имен». Для младших школьников «Навигаторы детства» провели акцию «Дерево доброты», чтобы обсудить, как каждый может сделать мир добрее.