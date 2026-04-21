Более 400 одноэтажных домов получили статус блокированной застройки в Подмосковье

В Московской области реализуется программа, которая позволяет перевести одноэтажные многоквартирные дома в статус блокированной жилой застройки. Это дает жителям возможность оформить земельные участки под своими домами, узаконить существующие постройки и повысить стоимость недвижимости.

«С момента запуска программы в регионе уже переведены 412 домов общей площадью более 54 тысяч квадратных метров», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский. Он также отметил, что работа ведется в тесном взаимодействии с муниципалитетами, БТИ Московской области и жителями. В населенных пунктах проходят встречи, где специалисты Минстройкомплекса Подмосковья подробно объясняют порядок перевода и отвечают на вопросы граждан.

Главная цель программы — устранить давнюю проблему, с которой сталкивались владельцы одноэтажных домов. Ранее они пользовались придомовыми территориями, но не могли оформить землю в собственность. После смены статуса собственники получают право на оформление участка и могут узаконить пристройки.

Процедура перевода также открывает финансовые преимущества: при завершении оформления до 1 сентября 2026 года госпошлина составит всего 3% от кадастровой стоимости объекта. Это значительно снижает затраты и делает участие в программе доступным для большинства жителей.