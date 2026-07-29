Еще 700 заявок на выплаты по аренде жилья учителям подали в Подмосковье

С начала года на портал госуслуг Московской области поступило около 700 заявлений на получение электронных выплат педагогическим работникам по аренде жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Выплату могут получить учителя-предметники, которые преподают востребованные дисциплины: математику, русский язык, физику, информатику, биологию и химию, а также учителя начальных классов. При этом педагоги должны работать не менее чем на 1,5 ставки (для учителей начальных классов — не менее 25 часов в неделю). Также важно, чтобы они и члены их семей не имели в собственности или по договору социального найма жилых помещений на территории Подмосковья.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале госуслуг через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, приложить необходимые документы и указать реквизиты для перечисления денежных средств. Услуга «Выплаты педагогическим работникам по аренде жилья» доступна в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». При подаче заявления искусственный интеллект распознает документы и находит неверные файлы. Также потребуется дать согласие супруга на обработку персональных данных в личном кабинете регионального портала.