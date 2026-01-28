В Московской области отремонтировали светофоры на региональных дорогах

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт светофорных объектов на региональных дорогах в девяти городских и муниципальных округах Московской области, как сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Были восстановлены светофоры на шести городских улицах: Лихачевском шоссе в Химках, улице Полиграфистов в Чехове, улице Советской Конституции в Ногинске, Московской улице в Подольске, проспекте Кирова в Коломне и Профессиональной улице в Дмитрове.

Кроме того, ремонтные работы коснулись трех дорог в малых населенных пунктах: Ельдигинского шоссе в поселке городского типа Правдинский Пушкинского городского округа, улицы Левобережной в селе Атепцево Наро-Фоминского городского округа и дороги в деревне Беляниново городского округа Мытищи.

В Минтрансе подчеркнули, что еженедельно проводится обследование дорожной сети. Особое внимание специалисты Мосавтодора уделяют элементам, влияющим на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.