Светофоры отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора в ходе работ по зимнему содержанию восстановили работоспособность светофоров на региональных дорогах в шести городских и муниципальных округах Московской области.

Ремонт коснулся транспортных светофоров на Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Октябрьской Революции в Коломне, улице Кулаковской Горки в деревне Манушкино Чеховского городского округа, улице Жилинской в поселке городского типа Андреевка Солнечногорского городского округа, а также в деревне Глухово и поселке городского типа Путилково Красногорского городского округа.

Кроме того, на улице Лебеденко в поселке городского типа Тучково Рузского округа отремонтировали неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках зимнего содержания. Особое внимание специалисты Мосавтодора уделяют дорожным элементам, влияющим на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

