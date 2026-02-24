В Московской области отремонтировали и восстановили дорожные знаки

Специалисты Мосавтодора провели работы по ремонту и восстановлению дорожных знаков на региональных дорогах в десяти городских и муниципальных округах Московской области, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Знаки были отремонтированы на улицах Ленина в Лобне, Дзержинского в Ивантеевке, Коншиных в Серпухове, Академика Доллежаля в Подольске, Кустарной улице в Талдоме и Староситненском шоссе в Ступине.

Кроме того, восстановительные и ремонтные работы были проведены на Пироговском шоссе в деревне Высоково городского округа Мытищи, улице Панфилова в поселке городского типа Нахабино городского округа Красногорск, а также в деревне Падиково муниципального округа Истра и в деревне Федорцово Сергиево-Посадского городского округа.

В ведомстве отметили, что работы по поддержанию порядка на региональных дорогах продолжаются. Специалисты Мосавтодора регулярно обследуют дороги и проводят необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры, уделяя особое внимание знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и остановкам общественного транспорта.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале [MAX](https://max.ru/mtdi_mo).