Дорожные знаки отремонтировали еще на 32 дорогах в Подмосковье

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора провели работы по приведению в порядок дорожных знаков в 14 округах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Дорожные рабочие выполнили замену, ремонт и восстановление знаков для повышения комфорта и безопасности участников движения.

Например, в городском округе Домодедово были отремонтированы знаки на улице Дорожной в селе Лямцино, а также на Каширском шоссе и улицах 1-й Вокзальной, Коммуны Герольд и Агрохимиков. В городском округе Истра работы прошли на 57-м километре Волоколамского шоссе, в деревне Алексино и у садового товарищества «Вика», на улицах Московской и Первомайской в городе Истре.

Большой объем работ был выполнен в Раменском округе. Знаки починили в малых населенных пунктах: на 13-м километре Егорьевского шоссе в деревне Осеченки, на улице Новошоссейной в поселке совхоза Сафоновский, на улице Кооперативной в деревне Вялки, на улице Центральной в деревне Донино и на улице Школьной в селе Загорново.

Также восстановительные работы были проведены в городах Ногинск, Долгопрудный, Королев, Люберцы, Подольск и Фрязино.