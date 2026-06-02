Программы ко Дню защиты детей провели в Подмосковье

1 июня в Московской области прошла масштабная праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей. Во всех муниципалитетах региона состоялись торжественные церемонии, мастер-классы, спортивные состязания и тематические квесты. Участие в мероприятиях приняли более 100 тысяч школьников, сообщили в пресс-службе Министерства образования области.

Первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима открыла Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья — безопасные дороги» на площади перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха». В мероприятии участвовали воспитанники дневных лагерей, организованных на базе школ № 32 и № 3. Сотрудники ГИБДД Московской области поздравили детей и провели для них командную игру-путешествие по станциям, активности и выставку полицейской техники. Перед участниками выступили победители конкурса «Голос ЮИД Подмосковья».

«Международный день защиты детей — это напоминание всему обществу о хрупкости детства и нашей общей ответственности за будущее», — прокомментировала Лариса Сулима.

Одним из значимых событий дня стало открытие тематической смены «Юные патриоты Подмосковья» для 600 школьников 1–4 классов из движения «Орлята России» в учебно-методическом центре «Авангард».

Государственная корпорация «Урбантех» при поддержке Министерства образования и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Московской области организовала занятия с применением VR-тренажеров по безопасности дорожного движения «Мир безопасных дорог» для обучающихся гимназии имени Подольских курсантов и Ямской школы.