В Московской области отметили День пожарной охраны

В четверг, 30 апреля, в Главном управлении МЧС России по Московской области в округе Химки прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны России.

На мероприятии открыли мемориальную доску пожарным и спасателям Московской области, погибшим при исполнении служебного долга. Дань памяти павшим героям-огнеборцам отдали руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский, начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов, сослуживцы погибших пожарных, ветераны противопожарной службы и кадеты.

В торжественной обстановке вдове командира отделения 307-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Александра Сапронова вручили государственную награду Российской Федерации «За отвагу на пожаре». Ее супруг был удостоен этой награды посмертно за проявленную храбрость при тушении пожара в жилом доме в Балашихе.

Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов обратился к собравшимся с приветственным словом: «Сегодня мы чествуем людей героической профессии, отдаем дань уважения нашим ветеранам. Служба наша, требующая высокого профессионализма, высоких морально-волевых качеств, не прощающая ошибок. И я с уверенностью могу сказать, что наши пожарные Подмосковья этими качествами обладают».

Затем Алексей Павлов вручил сотрудникам противопожарной службы медали и нагрудные знаки МЧС России. Руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области Сергей Самолевский поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником и вручил работникам противопожарно-спасательной службы награды губернатора и правительства Московской области.