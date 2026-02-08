В Московской области отметили День без Интернета

В начале января в преддверии Международного Дня без интернета в Московской области прошло множество мероприятий, организованных советниками по воспитанию. Участие в них приняли свыше 245 тысяч школьников, студентов, педагогов и родителей, как информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Мероприятия проводились в библиотеках, музеях и других культурных учреждениях региона. Были организованы бесплатные просветительские акции и открыты экспозиции для свободного посещения. Зимний сезон предоставил отличные возможности для активного семейного отдыха на свежем воздухе.

Советники директоров по воспитанию вместе с учениками провели интервью под названием «Анкета друзей», что помогло участникам больше узнать о личных историях друг друга. В музыкальной гостиной «Живой звук» обучающиеся представили свои творческие номера в различных пространствах учебных заведений. Школьники, студенты и активисты медиацентров в авторской мастерской «Голос поколения» создали собственные любительские издания и представили их на выставках.

Особое внимание было уделено проекту «Навигаторы детства», в рамках которого было проведено коллективно-творческое дело «День без Интернета». Участникам рассказали о преимуществах временного отказа от гаджетов и совместно разработали план идеального дня без Интернета. Младшие школьники в игротеке «Любимые игры наших родителей» познакомились с играми прошлых лет и сыграли в них во время «активных перемен».