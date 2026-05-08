Более 92 тысячи онлайн-заявок на услуги по земле подали в Подмосковье с января

За первые четыре месяца 2026 года в Московской области было подано более 92 тысяч заявлений на получение государственных услуг в сфере земли и имущества. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений региона.

«На региональном портале госуслуг физические, юридические лица и представители бизнеса могут получить все необходимые услуги в имущественно-земельной сфере. Например, подать заявку на аренду или приобретение земельного участка, здания или помещения, согласовать границы участков, заказать выписку из реестра собственности и многое другое. Благодаря онлайн-формату процесс простой, а статус заявления всегда можно отследить в личном кабинете. За четыре месяца поступило 92 847 обращений», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наиболее востребованной услугой стало предварительное согласование предоставления земельных участков. Эта процедура необходима на начальном этапе оформления земли и была использована 21 882 раза с начала года.

На втором месте по популярности — перераспределение земель, которое позволяет собственникам расширять свои участки за счет присоединения смежных территорий. Этой услугой воспользовались 17 964 жителя.

Третье место занимает предоставление земли в аренду и собственность без торгов, которой за четыре месяца воспользовались 11 542 заявителя.