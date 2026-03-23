В Московской области открылась запись детей в первый класс

С 23 марта на региональном портале госуслуг Московской области (РПГУ) началась подача заявлений на зачисление детей в первый класс. Это касается школ по месту регистрации, а также льготных категорий и ребят с правом преимущественного приема. Период подачи заявлений продлится до 30 июня. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

«Мы последовательно упрощаем процедуру записи в первый класс, делая ее понятной и удобной для родителей», — подчеркнула вице-губернатор. В этом году на РПГУ появилась возможность заранее заполнить черновик заявления, что позволяет внести все данные заранее и в день старта записи отправить уже готовую заявку.

Оригиналы документов в школу приносить не нужно, их проверят удаленно. Ранее для дошкольников, которые посещают детский сад в образовательном комплексе, проходила упрощенная запись в 1 класс. Если заявление на перевод в школу уже написано, повторно подавать заявление не требуется.

Вторая волна записи в первый класс в школу не по месту регистрации начнется с 6 июля, добавили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

