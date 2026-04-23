В Московской области открылась хоккейная академия Алексея Касатонова

Хоккейная академия двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, Европы и СССР Алексея Касатонова начала работу в Наро-Фоминском городском округе. На данный момент в академии занимаются более ста юных хоккеистов разных возрастов.

На торжественной церемонии открытия выступил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Он подчеркнул значимость события и выразил уверенность, что академия станет гордостью не только для Апрелевки и Наро-Фоминска, но и для всей Московской области.

«Для меня это день, который останется в памяти. Академия — это и гордость, и обязанность дать ей импульс, дать ей еще более высокий статус», — сказал Алексей Касатонов.

В рамках открытия академии на ледовой арене имени Алексея Касатонова состоялся гала-матч команды «Легенды хоккея» и сборной тренеров и родителей воспитанников академии. Прославленные хоккеисты также провели мастер-класс для юных спортсменов, поделившись секретами профессионального мастерства.

Открытие академии хоккея Алексея Касатонова прошло в рамках государственной программы «Спорт России».

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram (https://t.me/minsportmo), VK (https://vk.com/minsportmosobl) и МАХ (https://max.ru/id5047132964_gos).