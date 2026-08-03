В Московской области оштрафовали нарушителей санитарной безопасности в лесах

В первой половине 2026 года сотрудники Управления государственного лесного контроля и лесной охраны Комитета лесного хозяйства Московской области активно выявляли нарушения правил санитарной безопасности в лесах.

По фактам нарушений, которые предусматривает статья 8.31 КоАП РФ, на виновных наложили административные штрафы на общую сумму 7,6 миллиона рублей. Это более чем на 3 миллиона рублей превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Из наложенных штрафов уже взыскали 5 миллионов рублей — сумма выросла в два раза по сравнению с первым полугодием 2025 года. Работа по взысканию оставшихся средств продолжается и находится на контроле ведомства.

Комитет лесного хозяйства обращает внимание, что за нарушение правил санитарной безопасности предусмотрена двойная ответственность: помимо административного штрафа, нарушители обязаны полностью возместить причиненный лесному фонду вред.

В первом полугодии 2026 года с нарушителей взыскали 2,9 миллиона рублей компенсации ущерба — это в 32 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительный рост показывает, что работа по защите лесов усиливается и безнаказанность невозможна.