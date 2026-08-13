Еще двух нарушителей экологического законодательства оштрафовали в Подмосковье

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области привлекли к административной ответственности двух граждан за нарушение экологического законодательства. Нарушения были зафиксированы в Можайском округе и в Мытищах.

В деревне Камынинка Можайского округа арендатор земельного участка складировал строительные отходы и допустил загрязнение почвы горюче-смазочными материалами. В деревне Сорокино в Мытищах полицейские задержали самосвал, водитель которого перевозил грунт, перемешанный со строительным мусором, без необходимых документов и электронного талона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подтвердил, что оба гражданина были привлечены к административной ответственности и оштрафованы.