Услугу по выдаче социальных карт упростили в Подмосковье

Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщила об оптимизации услуги по выдаче и замене социальных карт жителя региона.

«Оформление или замена социальной карты остается одной из самых востребованных услуг на региональном портале — с начала 2026 года ею воспользовались более 228 тысяч раз», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Теперь к онлайн-форме подключен умный сервис, который автоматически проверяет соответствие заявителя требованиям нормативно-правовых актов. Если мужчина достиг 60 лет, а женщина — 55 лет после 31 декабря 2025 года, система сообщит о невозможности оформить социальную карту. Также сервис проверяет данные о регистрации по месту жительства из личного кабинета пользователя на портале Госуслуг на соответствие актуальным требованиям законодательства Московской области.

Получить социальную карту могут льготники, зарегистрированные в Подмосковье. Держатели соцкарты имеют право на бесплатный проезд на всех видах наземного пассажирского транспорта и в электричках, а также на скидку на товары в ряде магазинов.

Право на бесплатный проезд по социальной карте для льготной категории «Предпенсионер» возникает при достижении возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин) до 31 декабря 2025 года включительно.

Услуга «Социальная карта жителя Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Соцкарты и документы». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Пластиковая социальная карта будет готова в течение 16 рабочих дней. Получить ее можно в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.