В Московской области оптимизировали услугу по оформлению субсидий для бизнеса

На портале государственных услуг Московской области усовершенствовали процедуру оформления дополнительных соглашений к субсидиям для предпринимателей. Это нововведение позволит снизить административную нагрузку на бизнес, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы последовательно совершенствуем цифровые сервисы, делая их максимально удобными и понятными», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Теперь система автоматически заполняет сведения о ранее заключенных соглашениях, что помогает сократить трудозатраты заявителей, исключить ошибки и уменьшить количество отказов.

Услуга «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Региональные предприниматели могут подать заявку на получение субсидии, предоставить необходимую отчетность или заключить дополнительное соглашение.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя. С результатом можно будет ознакомиться в личном кабинете заявителя.