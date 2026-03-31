В Московской области определили размер выплат ветеранам ко Дню Победы

Ко Дню Победы ветераны в Московской области получат единовременную материальную помощь. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила: «В этом году ко Дню Победы все ветераны региона получат выплаты — от 40 до 70 тысяч рублей, которые будут перечислены в беззаявительном порядке — автоматически».

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны, которые непосредственно вели боевые действия на фронтах, получат по 70 тысяч рублей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей получат по 40 тысяч рублей.

Кроме того, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будут перечислены федеральные выплаты от Социального фонда России в размере 10 тысяч рублей.

Выплаты будут переведены на те же счета, на которые ветераны получают ежемесячные региональные доплаты. Также для ветеранов запланирована программа адресной помощи и поздравлений на дому.