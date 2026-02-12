В Московской области определили популярные виды спорта среди школьников

В рамках проекта Единой школьной лиги Московской области был проведен опрос, который выявил востребованные спортивные дисциплины среди участников. По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, в опросе приняли участие 12 тысяч человек.

Цель масштабного опроса — узнать, какими видами спорта хотели бы заниматься юные жители региона в рамках проекта. В топ-5 популярных дисциплин вошли настольный теннис (41%), плавание (22%), бадминтон (20%), киберспорт (18%) и женский футзал (17%). Также часть респондентов выбрали легкую атлетику, гандбол, индор-хоккей, фехтование и городки.

Школьная лига Московской области начала работу в октябре 2024 года. В первом сезоне более 10 тысяч юных спортсменов из 201 школы 13 муниципалитетов Московской области приняли участие в проекте. В текущем сезоне ожидается, что участниками соревнований станут более 50 тысяч юных спортсменов из 650 школ региона.

Амбассадоры проекта, среди которых есть именитые спортсмены, провели более 20 мастер-классов в разных городах Подмосковья. В тренировках участвовали более 1000 школьников. Мероприятия проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Следите за новостями Школьной лиги Московской области в [Telegram](https://t.me/schoolligarf) и [ВКонтакте](https://vk.com/schoolligarf).